Os alunos Lorran Assis e Karlos Welligton disseram que gostaram bastante do filme e do debate - Kristian Amarante/PMBR

Os alunos Lorran Assis e Karlos Welligton disseram que gostaram bastante do filme e do debateKristian Amarante/PMBR

Publicado 03/04/2024 18:42

Belford Roxo - A Secretaria de Meio Ambiente de Belford Roxo, em parceria com a Secretaria de Educação, realizou nesta terça-feira (02), o início da segunda etapa do Projeto Cine Meio Ambiente, na Escola Municipal Professor Edson Santos, no bairro Malhapão. O projeto é realizado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa RJ (SECEC-RJ), através da lei de incentivo à cultura pelo Instituto Brasileiro de Capacitação e Desenvolvimento Social (IBCADS).

O Projeto Cine Meio Ambiente tem como objetivo de democratizar o acesso à cultura e educação, por meio de diversão e aprendizado, com base em temas que são importantes a serem ensinados e discutidos nas escolas. Por meio de uma tenda climatizada, 235 alunos do primeiro e do sexto ano de escolaridade assistiram ao filme 'Dudu e o lápis cor de pele', que teve temática o racismo dentro da sala de aula.

Ramificações e debate

O diretor da Escola Municipal Professor Edson Santos, Matheus Azevedo, afirmou estar muito feliz com o projeto para os seus alunos. “As crianças hoje puderam perceber desde a primeira camada do racismo, por conta da pele, do seu corpo, até todas essas ramificações da discussão do racismo. Então acho que os alunos saem munidos de como conseguir identificar o racismo no dia a dia”, afirmou. “Essa é a importância da gente discutir o racismo, que é um tema muito pertinente na nossa sociedade. A gente vive essa divisão e essa violência todos os dias”, concluiu o diretor Matheus.

Os alunos Lorran Assis, 13 anos, e Karlos Welligton, 12, ambos do 6º ano, disseram que gostaram bastante do filme. “Achei muito interessante e muito educativo, não só para nós alunos, mas também para os professores. E também nos ensinou que não existe só uma cor de pele e sim várias”, contou Lorran. “Me senti representado, pois não podemos julgar as pessoas pela cor de pele”, revelou afirmou Karlos.