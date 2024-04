A ocorrência policial com o preso e as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 02/04/2024 19:56 | Atualizado 02/04/2024 19:59

Belford Roxo - Um traficante foi preso com 30 cápsulas de cocaína, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da noite desta terça-feira (02), na Rua Alameda Zulmira Vale, no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Belford Roxo.

Na ação conjunta do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e da Inteligência do 39º BPM, os agentes foram verificar informações de tráfico de drogas na área. No local, os policiais militares flagraram o traficante numa árvore em atitude suspeita. Ele tentou fugir, mas acabou preso. Com o homem, foram encontradas 30 cápsulas de cocaína e dinheiro em espécie.

A ocorrência policial com o preso e as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).