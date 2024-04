Ao longo da manhã, também aconteceram dinâmicas, orientações psicopedagógicas, além da abordagem dos temas em alusão ao Dia Mundial do Autismo - Rafael Barreto / PMBR

Ao longo da manhã, também aconteceram dinâmicas, orientações psicopedagógicas, além da abordagem dos temas em alusão ao Dia Mundial do AutismoRafael Barreto / PMBR

Publicado 03/04/2024 18:53 | Atualizado 03/04/2024 18:54

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da equipe técnica de Reabilitação da Secretaria Municipal da Saúde, referência para crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista (TEA), realizou na terça-feira (02), um evento especial em celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo.

Gabriele Gonçalves, mãe da pequena Júlia, pontuou sobre os desafios de preparar a filha de 4 anos (portadora de TEA) para o mundo Rafael Barreto/PMBR



A programação foi iniciada por uma roda de conversa para famílias atípicas na sede do Ambulatório, na Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, com a presença de toda a equipe de Reabilitação da Saúde. Ao longo da manhã, também aconteceram dinâmicas, orientações psicopedagógicas, além da abordagem dos temas: 'Seletividade alimentar', 'Diretos dos Autistas' e 'Atraso de linguagem no Autismo'.

O evento contou com a participação de pais e demais responsáveis Rafael Barreto/PMBR



A coordenadora municipal de Reabilitação da Saúde, Lidiane Sagawe, destacou a importância do encontro sobre o tema. "O Abril Azul é fundamental para dar visibilidade ao transtorno que exige um acompanhamento multidisciplinar de acordo com a necessidade dos pacientes", pontuou. "Esse espaço para as famílias atípicas é o momento de divulgar todos os avanços e levar conhecimentos valiosos para todos presentes", concluiu Lidiane Sagawe, que também informou que será inaugurado em breve o Centro de Atendimento Especializado às Famílias Neuroatípicas, no bairro Piam, que oferecerá todo o suporte multidisciplinar e interdisciplinar.

Aparecida Ferreira com o filho Miguel. Ela destacou que aluta é diária Rafael Barreto/PMBR



Trabalho de inclusão



A assistente social de Reabilitação da Saúde, Denize do Nascimento, ressaltou sobre os principais desafios das famílias atípicas. "Precisamos reforçar o trabalho de inclusão e integração na sociedade, além de manter o diálogo aberto sobre o TEA. Estamos todos juntos para garantir qualidade de vida a essas crianças e jovens no processo de convívio social e familiar", finalizou Denize Nascimento.

Uma equipe multidisciplinar está apta a atender todas as crianças. O encontro serviu para dar visibilidade ao Abril Azul Rafael Barreto/PMBR



A moradora de São Bernardo e mãe da pequena Julia, Gabriele Gonçalves, de 23 anos, pontuou sobre os desafios de preparar a filha de 4 anos (portadora de TEA) para o mundo. "O evento é muito importante para as famílias trocarem experiências junto com toda a equipe profissional da Reabilitação. Desde que minha filha começou o tratamento aqui, ela evoluiu muito no comportamento e na interação", frisou Gabriele. "Vivemos uma luta diária porque meu filho possui o nível 3 do TEA, exigindo muita atenção e acolhimento. Sempre busco aprender cada vez mais para melhorar a rotina dele", complementou a moradora do Vilar Novo, Aparecida Ferreira, de 47 anos, mãe de Miguel, 13.