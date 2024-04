A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 04/04/2024 09:59

Belford Roxo – Um suspeito foi foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), enquanto furtava cabos de telefonia, no bairro Parque Santa Rita, em Belford Roxo, no início da noite desta quarta-feira (03).

Na ação, foram apreendidos com o preso: cerca de 100 metros de fios; 01 cinto NA; 01 capacete; 02 alicates de corte; 01 crachá; e 01 escada.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).