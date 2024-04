A oficina explicou sobre o que é saneamento básico e cada um dos seus quatro pontos que o compõe - Ana Carolina / PMBR

A oficina explicou sobre o que é saneamento básico e cada um dos seus quatro pontos que o compõeAna Carolina / PMBR

Publicado 04/04/2024 19:07

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta quinta-feira (04), na Primeira Igreja Batista da Fonte da Rosa, em São Leopoldo, uma palestra sobre diversos temas relacionados ao cuidado da água. A palestra e a oficina fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) Intervenção em Favelas, que é um trabalho social dentro do bairro de São Leopoldo focado no Eixo de Educação Ambiental e Patrimonial.



A palestra destacou a importância da água, os recursos hídricos, explicou como é feita a distribuição da água no mundo, abordou os principais problemas encontrados nos rios da Baixada, entre outros assuntos. Já a oficina explicou sobre o que é saneamento básico e cada um dos seus quatro pontos que o compõem, são eles: abastecimento de água potável; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e a coleta e tratamento de esgoto.

Os participantes da palestra puderam ver fotos mostrando o uso diário da água Ana Carolina / PMBR



O diretor do departamento técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Lourival Arruda Junior, afirmou que esse projeto é muito importante para os moradores de São Leopoldo. “O objetivo dessa palestra é visar a consciência da educação ambiental para essa comunidade, que apesar de ter sido agraciada com uma série de obras de infraestrutura, que ainda é bastante carente”, frisou. “Com essa melhoria no bairro, a população pode se motivar a aprender e melhorar ainda mais, no que diz respeito a educação ambiental, saneamento básico, reciclagem, não jogar o óleo em esgotamento sanitário, e sobre muitos outros temas”, concluiu Lourival.



Saneamento básico



O engenheiro sanitarista e ambiental, Robson Franco foi o palestrante do dia sobre o tema água e recursos hídricos no município de Belford Roxo. “Acho muito importante essa aproximação das pessoas com o corpo técnico. Essas são as oportunidades da gente poder explicar o que é que acontece baseado em uma conversa mais técnica, para a população comum que vivencia esses problemas, salientou, concluiu Robson. O diretor do departamento técnico da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Lourival Arruda Junior, afirmou que esse projeto é muito importante para os moradores de São Leopoldo. “O objetivo dessa palestra é visar a consciência da educação ambiental para essa comunidade, que apesar de ter sido agraciada com uma série de obras de infraestrutura, que ainda é bastante carente”, frisou. “Com essa melhoria no bairro, a população pode se motivar a aprender e melhorar ainda mais, no que diz respeito a educação ambiental, saneamento básico, reciclagem, não jogar o óleo em esgotamento sanitário, e sobre muitos outros temas”, concluiu Lourival.O engenheiro sanitarista e ambiental, Robson Franco foi o palestrante do dia sobre o tema água e recursos hídricos no município de Belford Roxo. “Acho muito importante essa aproximação das pessoas com o corpo técnico. Essas são as oportunidades da gente poder explicar o que é que acontece baseado em uma conversa mais técnica, para a população comum que vivencia esses problemas, salientou, concluiu Robson.

Lourival Arruda Junior, afirmou que esse projeto é muito importante para os moradores de São Leopoldo Ana Carolina / PMBR



Já a oficina foi sobre o tema saneamento básico e foi apresentada pelo geógrafo Luís Miguel. “É importante que a população de Belford Roxo entenda quais são os direitos que ela tem, o que é o saneamento básico e como devem ser construídos todos os bens de infraestrutura para melhorá-lo na nossa cidade”, afirmou. “Aqui a gente se reúne com o povo para que juntos possamos entender as melhores saídas para que tenhamos um Meio Ambiente melhor”, concluiu Luís. Já a oficina foi sobre o tema saneamento básico e foi apresentada pelo geógrafo Luís Miguel. “É importante que a população de Belford Roxo entenda quais são os direitos que ela tem, o que é o saneamento básico e como devem ser construídos todos os bens de infraestrutura para melhorá-lo na nossa cidade”, afirmou. “Aqui a gente se reúne com o povo para que juntos possamos entender as melhores saídas para que tenhamos um Meio Ambiente melhor”, concluiu Luís.

A palestra destacou a importância da água, os recursos hídricos e explicou como é feita a distribuição da água no mundo Ana Carolina / PMBR