A entrega dos Cartões Recomeçar acontece, das 9h às 16h, no CIEP Constantino Reis, em São BernardoDivulgação / PMBR

Publicado 04/04/2024 19:26

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo começa nesta sexta-feira (05), das 9h às 16h, no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo, a distribuição dos Cartões Recomeçar para as pessoas atingidas pelas últimas chuvas. Por ordem alfabética, os primeiros cartões serão para os nomes que comecem com as letras A, B, C e D, que constem na lista emitida pelo Governo do Estado.

Veja a escala:

08/04 - (Letras E a K)

09/04 - (L a P)

10/04 - (Q a Z)

Documentos necessários (levar cópias legíveis):



CPF, identidade, NIS, comprovante de residência (mesmo endereço do laudo da Defesa Civil em nome do solicitante) e laudo da Defesa Civil (original e cópia).