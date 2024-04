Carmem Aparecida, de 59 anos, relatou que perdeu tudo nas enchentes de janeiro. Ela saiu feliz com o cartão Recomeçar - Rafael Barreto/PMBR

Carmem Aparecida, de 59 anos, relatou que perdeu tudo nas enchentes de janeiro. Ela saiu feliz com o cartão RecomeçarRafael Barreto/PMBR

Publicado 05/04/2024 18:14

Belford Roxo - Começou nesta sexta-feira (05), no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo, a entrega dos Cartões Recomeçar para as pessoas atingidas pelas últimas chuvas em Belford Roxo. O auxílio é concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para as famílias vítimas de inundação/alagamento e é oferecido na forma de um cartão de débito no valor de R$3 mil reais, em parcela única. O município recebeu 1.626 cartões. Nesta sexta-feira foram entregues 362.

A entrega do cartão recomeçar começou nesta sexta-feira e irá até o dia 10 de abril no Ciep Constantino Reis Rafael Barreto/PMBR



A entrega está sendo feita das 9h às 16h, por ordem alfabética, e os primeiros cartões. Na segunda-feira (08), será a vez das pessoas cujos os nomes se iniciam com as letras E, F, G, H, I, J e K, que constem na lista emitida pelo Governo do Estado.

A secretária Clarice Santos conversa com Caroline Alessandra da Costa, que estava com a filha Lara Viana, e recebeu o cartão Rafael Barreto/PMBR

O cronograma continua com as seguintes datas:



• Dia 09/04 - Nomes que iniciam com as letras L, M, N, O e P.



• Dia 10/04 - Nomes que iniciam com as letras Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z.



Os documentos necessários (original e cópia), são: CPF; identidade; NIS; laudo da Defesa Civil e comprovante de residência (mesmo endereço do laudo da Defesa Civil em nome do solicitante).



A secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, afirmou que somente as pessoas cujos nomes estão na listagem devem comparecer ao Ciep. Quem não estiver, não precisa. “O Governo do Estado é quem analisa o cadastro e libera os cartões. O município só envia os dados. Mas ficamos felizes por iniciar a liberação do Cartão Recomeçar para que as pessoas consigam melhorar a situação”, concluiu Clarice Santos.







Listagem completa



A moradora de Santa Maria, Carmem Aparecida, de 59 anos, relatou que perdeu tudo nas enchentes de janeiro. “Foi uma situação terrível, não consegui salvar nada de casa e nenhum documento. Esse dinheiro vai ajudar a comprar uma nova cama, geladeira e fogão”, contou Carmem. “Esperei ansiosamente por esse momento e agora poderei finalmente reconstruir minha casa”, acrescentou a moradora de Vila Maia, Caroline Alessandra da Costa, de 30 anos, acompanhada da filha Lara Viana, de 4 anos.



A listagem completa pode ser consultada na página 47 do seguinte link: https://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VWxSUk5WRjZRWGhTYWxGMFVYcFZNbEZUTURCT01GRXlURlZKTTAxcVNYUlBWRlV5VVd0Tk1rMVZSa1JQVkVKSFRWUmplRTFxUVRKTlJFa3dUV2M5UFE9PQ .