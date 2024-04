O traficante foi abordado e os agentes encontraram no interior do veículo, skunk, cocaína e maconha - Divulgação / Pcerj

O traficante foi abordado e os agentes encontraram no interior do veículo, skunk, cocaína e maconhaDivulgação / Pcerj

Publicado 05/04/2024 17:36

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (04), um homem pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado em um veículo em Queimados, após monitoramento do Setor de Inteligência, com skunk, cocaína e maconha dentro do carro.

Segundo os agentes, a partir de troca de informações foi possível saber que o criminoso sairia do município de Angra dos Reis até a comunidade do Sebinho, em Mesquita, a fim de adquirir grande quantidade de drogas, que posteriormente seria vendida no varejo, na Vila do Abraão, em Ilha Grande, em Angra dos Reis.

Após monitoramento, os policiais perceberam que o veículo que o autor conduzia estava estacionado em um posto de combustível, na altura de Queimados. O criminoso foi abordado e, de imediato, os agentes encontraram, no interior do carro, skunk, cocaína e maconha.