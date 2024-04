A ocorrência policial com todos os aparelhos celulares foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com todos os aparelhos celulares foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 07/04/2024 22:59

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com 26 aparelhos celulares, na manhã deste domingo (07), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no bairro Areia Branca, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes foram até a tradicional feira de Areia Branca para combater a venda de produtos de procedência duvidosa. Uma barraca com diversos aparelhos celulares foi identificada, e o indivíduo responsável não tinha notas fiscais ou explicação para a origem dos dispositivos.

Ele foi conduzido à 54ª DP (Belford Roxo) para esclarecimentos, e consultas no IMEI feitas pela ANATEL revelaram que 04 dos aparelhos, estavam registrados como roubados ou furtados.