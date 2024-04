David Fernandes (centro), com os jogadores da equipe sub-16 após o treino no Estádio Nélio Gomes - Divulgação

Publicado 05/04/2024 19:57 | Atualizado 05/04/2024 20:14

Belford Roxo - Quatro categorias da Sociedade Esportiva Belford Roxo, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20, estão participando da Copa União de Base Banlek. Duas delas entrarão em campo para mais uma rodada da competição, neste domingo (07), da Copa União de Base Banlek. A categoria sub-16, vice-líder da competição, vão entrar em campo, às 10h , no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, para encarar o Itaboraí Profute em partida válida pela quarta rodada. A categoria sub-20, jogará às 11h40.



“Nosso objetivo é a busca da liderança, estamos treinando bastante e com o jogo em nossa casa temos a vantagem de conhecer o terreno”, disse o técnico do Belford Roxo sub-16, David Fernandes.

Os novos atletas do Belford Roxo Sub-16: lateral esquerdo José Henrique, o volante Emanuel, o zagueiro Gustavo Borges e o atacante Paquetá Divulgação

Os meninos do Sub-16 estão empatados com o América, com três vitórias, somando nove pontos cada. Porém, o time americano tem quatro gols a mais, com isso assumiu a liderança, no saldo de gols.Para reforçar a equipe, David Fernandes trouxe o lateral esquerdo José Henrique, 15 anos (Nova Iguaçu), o volante Emanuel, 16 (Nova Iguaçu), o zagueiro Gustavo Borges, 15 (São Paulo) e o atacante Paquetá, 15 (Artsul).Às 11h40, será a vez dos atletas do sub-20, que se encontra em nono lugar, enfrentar o Profute.Na última quarta-feira (03), as equipes sub-15, vice-líder na sua categoria, e sub-17, que se encontra em terceiro lugar, venceram as equipes do Fanchem Atlético Clube, com os placares de 1 a 0 e 2 a 0 respectivamente.