A 54ª DP (Belford Roxo) está realizando investigações para apurar os fatos que levaram a morte do menino - Divulgação / Pcerj

Publicado 08/04/2024 13:31 | Atualizado 08/04/2024 13:54

Belford Roxo - Um menino de 2 anos morreu após se afogar em uma caixa d’água improvisada como piscina, na tarde deste domingo (07), em Belford Roxo. Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, em nota oficial, a criança deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Padre Luigi Constanzo Bruno, no bairro Parque dos Ferreiras, desacordada, sem pulso, em parada cardiorrespiratória.

A equipe médica da unidade realizou várias tentativas de reanimação, mas o menino não resistiu e morreu.



O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo), que realiza investigações para apuração dos fatos.

NOTA PREFEITURA DE BELFORD ROXO

A Prefeitura de Belford Roxo informa que o menino Diego Ferreira dos Santos, 2 anos, deu entrada no último domingo, na UPA Padre Luigi Constanzo Bruno, no Parque dos Ferreiras, desacordado e com ausência de pulso, em parada cardiorrespiratória. A equipe médica fez várias tentativas de reanimação, mas a criança não resistiu. A informação é que Diego estava brincando em uma caixa d’água improvisada como piscina.