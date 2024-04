Christian Vieira, Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e Matheus Carneiro inauguram a Upa Padre Luigi Constanzo Bruno - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou no sábado (06), a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque dos Ferreiras – Padre Luigi Constanzo Bruno (Padre Bruno). Acompanhado da deputada federal e primeira dama, Daniela do Waguinho, secretários e autoridades municipais, também realizou a entrega de 17 novas ambulâncias.



A unidade, que está localizada no Complexo de Saúde que terá ainda o Hospital da Mulher e o Hospital Infantil, possui atendimento com clínico geral e ortopedista. A previsão é que cerca de 600 pessoas sejam atendidas por dia. O espaço vai funcionar com quatro consultórios, classificação de risco (triagem), laboratório, sala de raio-X, sala hipodermia (para medicação), UPG (alas estruturadas com redes de oxigênio, ar comprimido e a vácuo, fornecendo suporte fundamental para os pacientes) e posto de enfermagem pediátrica, sala inalação (para nebulização), sala amarela (internação e observação), sala vermelha (internação), farmácia e sala da assistência social.

O prefeito Waguinho enfatizou os investimentos na área da saúde e destacou as realizações da cidade Rafael Barreto/PMBR



Compromisso com as famílias



Na cerimônia, o prefeito Waguinho entregou a nova frota com 17 ambulâncias totalmente equipadas (4 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e 13 inter-hospitalares à serviço da Saúde de Belford Roxo).



Na cerimônia, o prefeito Waguinho entregou a nova frota com 17 ambulâncias totalmente equipadas (4 para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e 13 inter-hospitalares à serviço da Saúde de Belford Roxo).

O prefeito Waguinho enfatizou os investimentos na área da saúde. "Vivemos um momento de marcos históricos com muitas realizações na cidade e que não vão parar de acontecer", pontuou. "Esse é o nosso compromisso com as famílias belforroxenses, em breve vamos entregar o Hospital da Criança, o Hospital da Mulher, a Maternidade Municipal, um centro especializado às famílias neuroatípicas. Além disso, temos o programa Médicos Para Todos, que contratou mais de 100 médicos especialistas e a construção do Hospital do Câncer", ressaltou o prefeito Waguinho.

Durante a cerimônia de inauguração da UPA, o prefeito Waguinho entregou a nova frota com 17 ambulâncias totalmente equipadas Rafael Barreto/PMBR



A deputada-federal e primeira dama Daniela do Waguinho foi a responsável pelo envio dos recursos que possibilitaram a construção da unidade e a aquisição das ambulâncias. “Fico motivada e muito feliz de continuar contribuindo com os avanços na cidade através do meu mandato. Seguimos trabalhando incansavelmente para construir um futuro ainda melhor”, frisou Daniela. “Celebramos mais uma conquista na semana de aniversário de Belford Roxo. Esse equipamento será fundamental, assim como as ambulâncias que chegam para fortalecer o atendimento de toda população”, completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



Atendimento de qualidade



A deputada-federal e primeira dama Daniela do Waguinho foi a responsável pelo envio dos recursos que possibilitaram a construção da unidade e a aquisição das ambulâncias. "Fico motivada e muito feliz de continuar contribuindo com os avanços na cidade através do meu mandato. Seguimos trabalhando incansavelmente para construir um futuro ainda melhor", frisou Daniela. "Celebramos mais uma conquista na semana de aniversário de Belford Roxo. Esse equipamento será fundamental, assim como as ambulâncias que chegam para fortalecer o atendimento de toda população", completou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Atendimento de qualidade

O secretário municipal da Saúde, Christian Vieira, destacou o avanço na cidade. "Somos referência em todo o Estado do Rio com um acolhimento humanizado e diferenciado que oferece um atendimento de qualidade", resumiu Christian. "Reforçamos esse pilar da Saúde para salvar vidas, além de ampliar os serviços de urgência e a cobertura em toda cidade", acrescentou o secretário executivo do SAMU, Leonardo Rios.

Padre César e membros da paróquia receberam do prefeito Waguinho e da deputada Daniela do Waguinho uma placa com o nome do padre Bruno Rafael Barreto/PMBR



A moradora do Parque Amorim, Silvia da Silva, de 61 anos, ficou emocionada com as entregas. “Isso é qualidade de vida, é amor ao próximo e sensibilidade humana. A nova UPA e as ambulâncias vão levar dignidade para toda a região do Lote XV”, relatou Silvia, ao lado da amiga Maria de Lourdes Soares, de 57 anos.



A moradora do Parque Amorim, Silvia da Silva, de 61 anos, ficou emocionada com as entregas. "Isso é qualidade de vida, é amor ao próximo e sensibilidade humana. A nova UPA e as ambulâncias vão levar dignidade para toda a região do Lote XV", relatou Silvia, ao lado da amiga Maria de Lourdes Soares, de 57 anos.

O vigário episcopal e padre, César Lino, mobilizou os membros da Paróquia São Simão no Lote XV, local onde Padre Bruno se dedicou por 40 anos. "Fui responsável por suceder esse ilustre homem na paróquia e acredito que seja uma justa homenagem pelo seu legado. A nova unidade vai levar vida e cuidados para quem mais precisa", afirmou o padre César.

Membros da paróquia em frente à UPA que leva o nome do padre Luigi Constanzo Bruno, que muito fez pela região do Lote XV Rafael Barreto/PMBR



Padre Bruno chegou ao Brasil em 1969



Padre Luigi Constanzo Bruno, ou simplesmente Padre Bruno, nasceu na Itália, em 1942. Após um apelo do Papa João XXII para que jovens seminaristas viessem ajudar na evangelização da América Latina, padre Bruno desembarcou no Brasil no dia 6 de novembro de 1969, em plena ditadura militar. Ele foi primeiro para o Engenho Novo e, em fevereiro de 1970, para a Vila Aliança, em Bangu.



Padre Luigi Constanzo Bruno, ou simplesmente Padre Bruno, nasceu na Itália, em 1942. Após um apelo do Papa João XXII para que jovens seminaristas viessem ajudar na evangelização da América Latina, padre Bruno desembarcou no Brasil no dia 6 de novembro de 1969, em plena ditadura militar. Ele foi primeiro para o Engenho Novo e, em fevereiro de 1970, para a Vila Aliança, em Bangu.

Em setembro de 1982 chegou no Lote XV, local onde já havia todo um envolvimento de reflexões, engajamento bíblico, inclusive uma semana inteira de formação bíblica com Carlos Mesters (1980), trabalho este que fez crescer o número de Círculos Bíblicos. Na época havia 13 Comunidades. Por muitos anos padre Bruno evangelizou na região do Lote XV e defendeu os mais pobres e necessitados. Padre Luigi Costanzo Bruno, morreu no dia 8 de novembro de 2022, aos 80 anos, no Hospital da Santa Cruz de Cúneo, na Itália.