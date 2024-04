Time do Raça comemorando com a torcida o título da Copa Brasileirão da Baixada Master - Divulgação

Time do Raça comemorando com a torcida o título da Copa Brasileirão da Baixada Master Divulgação

Publicado 09/04/2024 00:02 | Atualizado 09/04/2024 00:05

Belford Roxo - O Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo, foi palco no último sábado (06), da grande final da Copa Brasileirão da Baixada Master, que sagrou o time do Raça de Belford Roxo como bicampeão. A competição é organizada pela Associação de Clubes de Futebol da Baixada (ACFBR), e este ano contou com quatro clubes: IPA Show de Nova Iguaçu, Raça de Belford Roxo, Esquadrilha de Belford Roxo e Grêmio Seropédica. O objetivo do Brasileirão Master é reunir os amantes do futebol na faixa etária acima dos quarenta anos, dos municípios da região da Baixada Fluminense.



“Só tenho a agradecer a parceria dos dirigentes dos clubes que participaram do campeonato, com jogos em um nível altíssimo, resultando em um belo espetáculo esportivo, que movimentou milhares de pessoas entre torcedores, comissão técnica e atletas. Agradeço também a direção do Belford Roxo, por ceder o Estádio Nélio Gomes , garantindo toda segurança. E parabenizo o dirigente do Raça, meu amigo Cacá por mais esse título”, disse o presidente da ACFBR, Jackson Macedo.

Time do Raça recebendo o troféu de campeão da Copa Brasileirão da Baixada Master Divulgação



A partida terminou com o placar de 1 a 1 no período normal, e o título foi decidido nos pênaltis, sendo o resultado 4 a 3, para os belforroxenses.



A primeira edição da Copa da Baixada Master foi em 2005. Nesta segunda edição foram realizados 10 jogos, que tiveram início na primeira quinzena de março e contaram com 140 jogadores. A partida terminou com o placar de 1 a 1 no período normal, e o título foi decidido nos pênaltis, sendo o resultado 4 a 3, para os belforroxenses.A primeira edição da Copa da Baixada Master foi em 2005. Nesta segunda edição foram realizados 10 jogos, que tiveram início na primeira quinzena de março e contaram com 140 jogadores.

Presidente da ACFBR, Jackson Macedo (D), ex-prefeito Altamir Gomes e diretor da ACFBR Marcos Leandro Divulgação



Os destaques da competição foram: melhor goleiro (Coquinho do Raça) e artilheiro Luis Henrique (Esquadrilha), com 3 gols.



Os destaques da competição foram: melhor goleiro (Coquinho do Raça) e artilheiro Luis Henrique (Esquadrilha), com 3 gols.