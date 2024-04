O complexo do Novo Eldorado abriga uma creche, uma policlínica e uma praça - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 09/04/2024 19:29 | Atualizado 09/04/2024 20:03

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo realizou um pacote de inaugurações no bairro Novo Eldorado. Foram inauguradas, nesta segunda-feira (08), uma creche, uma policlínica e uma praça com uma grande área de lazer. A solenidade contou com a presença do prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e diversas autoridades do município.



A creche Vera Lúcia Claudino da Silva tem capacidade para atender até 250 alunos. Com salas totalmente climatizadas, a unidade é composta por nove salas de aula, banheiros adaptados, sala de recursos, sala de especialista, sala de direção e secretaria. Já a policlínica Eulália Barbosa de Andrade, tem previsão de atender em média 3 mil pessoas por mês e contará com as seguintes especialidades: clínica geral, pediatria, cardiologia, ginecologia, psiquiatria, neurologia, ortopedia e psicologia. Serão oferecidos ainda os seguintes serviços: pré-natal, planejamento familiar, testes de Covid, testes rápidos (HIV, sífilis e hepatites virais), serviço de enfermagem e puericultura e puerpério preventivo.

Deputada Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho, com secretários e liderança do bairro, visitaram a policlínica Rafael Barreto/PMBR



Trabalho e dedicação



No mesmo complexo foi inaugurada a praça Ernani Martiniano. Com 4.468 metros quadrados, desponta como nova área de lazer para moradores do bairro Novo Eldorado e adjacências. No local, os moradores poderão se reunir para bater papo, fazer caminhada e utilizar a quadra. As crianças não foram esquecidas e terão um parquinho à disposição. A praça também terá uma mesa de jogos e iluminação e led.



No mesmo complexo foi inaugurada a praça Ernani Martiniano. Com 4.468 metros quadrados, desponta como nova área de lazer para moradores do bairro Novo Eldorado e adjacências. No local, os moradores poderão se reunir para bater papo, fazer caminhada e utilizar a quadra. As crianças não foram esquecidas e terão um parquinho à disposição. A praça também terá uma mesa de jogos e iluminação e led.

O prefeito Waguinho destacou que as inaugurações são fruto de muito trabalho, dedicação e sensibilidade. "Em um só lugar conseguimos realizar coisas grandiosas. Aqui tem educação, saúde, esporte e lazer. Até 2012 não tínhamos serviços públicos aqui, nada que trouxesse dignidade à população daqui. Hoje estamos tendo o prazer de entregar essa conquista para o povo. Agradeço a minha esposa e deputada federal, Daniela, que tem conseguido recursos em Brasília para que essas e muitas outras obras aconteçam na nossa cidade'', completou o prefeito Waguinho, ao lado dos secretários Matheus Carneiro (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) e Christian Vieira (Saúde).

Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela do Waguinho inauguram a praça Ernani Martiniano Rafael Barreto/PMBR



Políticas públicas



A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho, destacou o quanto é recompensador estar vivenciando tudo isso, e através do seu mandato poder contribuir com o bem-estar das pessoas. ‘’Fico muito feliz e grata por poder contribuir com tudo isso e em servir à população através do meu mandato, trazendo os recursos e também as políticas públicas necessárias para que o prefeito Waguinho possa executar tudo isso com excelência e maestria. É motivo de muita alegria e festa para a população. Podem continuar contando comigo e com meu mandato para eu ajudar cada vez mais a cidade a se desenvolver’’, finalizou Daniela.



Orgulho da cidade



A primeira-dama e deputada federal, Daniela do Waguinho, destacou o quanto é recompensador estar vivenciando tudo isso, e através do seu mandato poder contribuir com o bem-estar das pessoas. ''Fico muito feliz e grata por poder contribuir com tudo isso e em servir à população através do meu mandato, trazendo os recursos e também as políticas públicas necessárias para que o prefeito Waguinho possa executar tudo isso com excelência e maestria. É motivo de muita alegria e festa para a população. Podem continuar contando comigo e com meu mandato para eu ajudar cada vez mais a cidade a se desenvolver'', finalizou Daniela.

O aposentado e morador do Novo Eldorado. Luiz Pereira Garcia, 67 anos, ficou muito feliz em poder participar das inaugurações. ''A nossa cidade era muito precária, nós não tínhamos nada em que nos orgulhar. Hoje nós temos acesso a tudo isso aqui. Eu vejo diariamente os bairros como eram e hoje como estão. Acho que temos que continuar assim, avançando cada vez mais em melhorias", arrematou Luiz.

O aposentado Luiz Pereira Garcia e Maria Elisabete Garcia ficaram felizes com a inauguração da creche, policlínica e da praça Rafael Barreto/PMBR



Maria Elisabete Garcia, 67, moradora do Novo Eldorado, relembrou como era o bairro antes das melhorias do governo Waguinho. ''Eu me sinto muito feliz em poder participar deste momento tão especial para o nosso bairro. Temos saúde bem do nosso lado. É um benefício para todos os moradores daqui e dos arredores. O prefeito Waguinho vem realizando um trabalho excelente em todas as partes de Belford Roxo e eu tenho visto isso a cada dia,'' finalizou Maria.

Deputada federal Daniela do Waguinho inauguram a Policlínica Eulália Barbosa de Andrade Rafael Barreto/PMBR