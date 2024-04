Jogadores do Point Parque (preto) comemoram o gol da vitória marcado por Reizinho sobre o Esperança de Belford Roxo - William Davoli/ Point Parque

Publicado 10/04/2024 09:48 | Atualizado 10/04/2024 09:49

Belford Roxo - No último domingo (07), foi dada a largada para a 12ª edição do Brasileirão da Baixada, competição organizada pela ACFBR (Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo), com a presença do detentor do título, Point Parque, de Nova Iguaçu, tentando o tricampeonato inédito, e alguns estreantes na maior competição de futebol amador da região.



O Point Parque com sua base forte, tenta o bicampeonato, para se juntar ao grupo seleto com União Eterna, Barça Japeri e Tulipão. E os atuais campeões não deram sopa para o azar, derrotando na estreia o Esperança de Belford Roxo, por 1 a 0, nos seus domínios, no tradicional campo do Cabuçu Futebol Clube. Reizinho, aos nove minutos do primeiro tempo, marcou o gol da vitória iguaçuana.



Resultados 1ª Rodada – Brasileirão da Baixada



Uva 0 x 0 Chaparral

Lageense 1 x 1 Esperança

Villa Avante 0 x 1 Milicia

Barça Japeri 2 x 1 Piranema

Cacaria 3 x 0 Porto (W.O)

Próximos jogos (2ª rodada – 14/04)



Piranema x Lageense – Piranema A.C - 10h

S.E.Esperança x Uva – Campo do Renegado - 11h

Esperança F.C. x Cacaria – Esperança F.C - 11h

Chaparral x Villa Avante – Heliópolis A.C. - 13h

Milicia x Point Parque – Barros F.C. - 15h

Barça Japeri- Folga devido a desistência do Porto F.C.