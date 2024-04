A ação social no Wona atendeu cerca de 700 pessoas e ofereceu uma série de serviços - Jeovani Campos / PMBR

A ação social no Wona atendeu cerca de 700 pessoas e ofereceu uma série de serviçosJeovani Campos / PMBR

Publicado 12/04/2024 17:28

Belford Roxo - Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), a Prefeitura de Belford Roxo levou uma série de serviços gratuitos aos moradores do Bairro Wona, nesta sexta-feira (12), prestando atendimento rápido e organizado em barracas de lona, das 9h às 13h. Cerca de 700 pessoas foram atendidas pelo projeto “Cidadania em Ação”.



Ao todo, 25 serviços foram colocados a disposição dos moradores do Wona como: cadastro único, bolsa família, isenção de identidade, de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão militar e certidão de óbito; retificação de certidões; casamento civil; cartão do SUS; vaga legal; passagem interestadual; vale social; 1ª e 2ª vias de CPF e BPC e auxílio jurídico e agendamento de RG.

A técnica de enfermagem Rosemary Souza da Silveira aproveitou a oportunidade para fazer limpeza de pele Jeovani Campos / PMBR



Iniciativa boa



Os comerciantes Ademar Melo de Sousa e Jane Patrício Negreiros, ambos de 68 anos, casados há 40, aproveitaram a oportunidade para renovar as carteiras de identidade e tomar vacina de prevenção à gripe. "Muito boa essa iniciativa da Prefeitura. Facilidade que a gente não pode perder", disse Jane. Os comerciantes Ademar Melo de Sousa e Jane Patrício Negreiros, ambos de 68 anos, casados há 40, aproveitaram a oportunidade para renovar as carteiras de identidade e tomar vacina de prevenção à gripe. "Muito boa essa iniciativa da Prefeitura. Facilidade que a gente não pode perder", disse Jane.

o todo, 25 serviços foram colocados a disposição dos moradores do Wona na ação social Jeovani Campos / PMBR



O aposentado Marcelino de Moraes, 83, morador de Belford Roxo há 64 anos, acompanhou o filho Glauco, 44, para renovar a identidade. "Atendimento rápido e eficiente. Estou muito satisfeito ", afirmou. O aposentado Marcelino de Moraes, 83, morador de Belford Roxo há 64 anos, acompanhou o filho Glauco, 44, para renovar a identidade. "Atendimento rápido e eficiente. Estou muito satisfeito ", afirmou.

O aposentado Marcelino de Moraes, 83 anos, acompanhou o filho Glauco para renovar a identidade Jeovani Campos / PMBR



Técnica em Enfermagem, desempregada, Rosemary Souza da Silveira, moradora do bairro há 17 anos, assegurou que não teria condições de pagar por uma limpeza de pele. "Quando vi a oportunidade, de graça, pertinho de mim, aproveitei. Meu rosto merecia", afirmou Técnica em Enfermagem, desempregada, Rosemary Souza da Silveira, moradora do bairro há 17 anos, assegurou que não teria condições de pagar por uma limpeza de pele. "Quando vi a oportunidade, de graça, pertinho de mim, aproveitei. Meu rosto merecia", afirmou