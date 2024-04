As agentes Larissa Oliveira e Andressa Nascimento destacaram que terão mais agilidade no trabalho - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 12/04/2024 18:09

Belford Roxo - Nesta sexta-feira (12), a Prefeitura de Belford Roxo, no CIEP Constantino Reis, em São Bernardo, fez a entrega de 195 bicicletas para os agentes de combate a endemias (ACEs), facilitando assim o trabalho de deslocamento para a execução das tarefas. As bicicletas possuem aro 26, freios dianteiro e traseiro, cestinha dianteira, paralamas, retrovisores, refletores e adesivos de segurança. Além disso, também foram entregues os crachás dos agentes e duas caminhonetes para fortalecer o trabalho das zoonoses.



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho afirmou que é muito gratificante ver o avanço do município. “A gente tem visto o crescimento da saúde na nossa cidade e para mim isso é um motivo de muita gratidão que tenho com a população”, frisou. “Hoje estamos aqui nessa entrega de um meio de transporte que vai facilitar muito nos trabalhos de combate a endemias. Para que os agentes possam chegar às residências com mais facilidade e rapidez”, finalizou, Daniela.

O secretário de Saúde, Christian Vieira, afirmou estar contente com a chegada das bicicletas. "Isso é uma grande vitória do nosso município, pois com essa melhor locomoção, os trabalhos dos nossos agentes serão mais rápidos, eficientes e toda a população sairá ganhando", frisou. "É fundamental, que os moradores sempre recebam os nossos agentes em suas casas, pois todo cuidado com a dengue é pouco. 5 minutos de vistoria podem salvar vidas", finalizou Christian.



Facilidade para os agentes



O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, declarou que a Prefeitura tem compromisso com a saúde. "Estamos sempre visando as melhorias que podemos fazer na cidade e continuaremos nessa luta para fazer com que possamos crescer ainda mais", frisou. "Vemos com muita importância essa chegada das bicicletas para os nossos agentes, pois sabemos a dureza que é o trabalho deles", finalizou Matheus.

O coordenador de Endemias, Brayan Lima, declarou que é um avanço muito importante para o município. "Essas bicicletas, darão mobilidade aos agentes do combate às endemias e fortalecerão a atuação deles no campo. E isso nos dá uma sensação maior de segurança na prevenção a saúde no combate a endemias", frisou. "Precisamos reservar 10 minutinhos do nosso tempo para fazer uma vistoria dentro da nossa residência. Se cada um fizer a sua parte, com o trabalho do agente complementando, nós vamos conseguir vencer essa doença", finalizou Brayan.

A agente de endemias, Larissa Oliveira, 29, afirmou estar feliz com a chegada das bicicletas. "É muito importante essa chegada das bicicletas, não só para nós, mas também para a população. Agora poderemos nos locomover com muito mais facilidade, frisou Larissa. "Nosso trabalho será muito mais eficiente. Conseguiremos atender mais pessoas e consequentemente ajudar o nosso da melhor forma possível", afirmou a agente de endemias Andressa Nascimento, 30.

