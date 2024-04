Os policiais rodoviários federais encontraram milhares de 'trouxinhas' de maconha embaladas para a venda que seria levado para a cidade de Queimados - Divulgação / PRF

Publicado 13/04/2024 15:18 | Atualizado 13/04/2024 15:19

Belford Roxo - Mais de 20 quilos de maconha foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta sexta-feira (12), e um homem foi preso por tráfico de entorpecentes, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do município de Belford Roxo.



Por volta das 21h, policiais rodoviários federais da 6ª Delegacia (Rio de Janeiro) viram um carro fazendo uma ultrapassagem pelo acostamento, e decidiram abordá-lo. Durante a fiscalização, constataram que o veículo era roubado. O roubo ocorreu na região de Brás de Pina, na Zona Norte do Rio de Janeiro, em setembro de 2023.

Dentro do carro, os policiais encontraram milhares de 'trouxinhas' de maconha embaladas para a venda, totalizando 22 quilos do entorpecente.



O motorista acabou confessando que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte da droga. Ele disse que buscou a carga no Complexo do Alemão e levaria até o São Simão, em Queimados, também na Baixada Fluminense.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo)