Jogadores do Sub-16 do Belford Roxo realizando treino tático, no Nélio Gomes, sob o comando de David FernandesDivulgação

Publicado 13/04/2024 14:24 | Atualizado 13/04/2024 14:28

Belford Roxo - Este final de semana será de muita movimentação no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, com competições de várias categorias do futebol, em Belford Roxo. Neste sábado (13), terá início o Master Cup 2024, organizado pela Associação de Futebol de Belford Roxo (AFBR). O primeiro jogo será entre Rio–São Paulo e Boa Vista e o segundo, entre Belford Roxo e Canto do Rio, ambos na parte da manhã.



Na tarde, a partir das 15h, ainda no Estádio Nélio Gomes, acontecerão os jogos amistosos da garotada belforroxense do Sub-10 e Sub-14 contra o Suécia Futebol Clube.



No domingo (14), às 10h, será a vez dos meninos do Belford Roxo Sub-16, líder da Copa União de Base Banlek, comandados pelo técnico David Fernandes, encararem em casa, o time do 7 de abril, em partida válida pela quinta rodada da competição.



“Quero convidar a torcida do Belford Roxo para nos ajudar dando aquela força no domingo. Nosso time está focado em busca da vitória e vamos procurar manter o melhor saldo de gols do campeonato. Temos treinado todos os dias jogadas táticas e técnicas”, disse o atacante do Belford Roxo, Chico Bola.

O atacante Chico Bola durante o último treino para enfrentar o 7 de abril Divulgação



O Sub-16 do Belford Roxo está em primeiro lugar na tabela do campeonato com 12 pontos e o saldo de 26 gols, sendo que cinco gols foram do atacante Chico Bola.



Na última quarta-feira (10), no Centro de Treinamento Ninho das Garças, em Guaratiba, a categoria Sub-15 do Belford Roxo empatou com o placar 1 a 1 com o Serra Macaense, continuando na liderança da Copa União e o Sub-17, vice-líder venceu a equipe Macaense de 5 a 0 com direito a hat-trick do lateral direito Lucas Machado.



Na última quarta-feira (10), no Centro de Treinamento Ninho das Garças, em Guaratiba, a categoria Sub-15 do Belford Roxo empatou com o placar 1 a 1 com o Serra Macaense, continuando na liderança da Copa União e o Sub-17, vice-líder venceu a equipe Macaense de 5 a 0 com direito a hat-trick do lateral direito Lucas Machado.