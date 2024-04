Fábio Noronha (centro), no alto do pódio, em uma das competições que participou defendendo a bandeira do município - Divulgação

Publicado 13/04/2024 19:55 | Atualizado 13/04/2024 19:57

Belford Roxo - Vai acontecer neste domingo (14), a partir das 15h, na Praça do Wona, em Belford Roxo, o evento de Boxe Beneficente, que tem como objetivo arrecadar gêneros alimentícios para algumas famílias que passam por necessidades financeiras. O evento está sendo organizado pelo lutador de karatê, Fábio Ferreira da Silva, conhecido como Fábio Noronha.



“É importante que possamos ajudar de alguma forma as pessoas que passam por qualquer tipo de necessidade. Vamos usar a nossa luta para fazer o bem, por isso convidamos alguns lutadores para abraçarem essa ação solidária. Convidamos a toda população para participar do evento trazendo um alimento para completar as cestas básicas. Ao estendermos as mãos estamos aliviando a dor do próximo”, falou o lutador de boxe e artes marciais, Fábio Noronha.



Durante o evento serão realizadas quatro lutas nas categorias: Peso Leve, Peso Galo, meio-leve e Peso Pesado.



Fábio Noronha representará o município de Belford Roxo, no Torneio Mundial de Artes Marciais, no segundo semestre de 2024, em São Bernardo dos Campos (SP). O lutador possui vários títulos ao longo de sua carreira no tatame: quatro Mundiais, um Pan-americano, dois Sul-americano, entre outros.

Formado em Educação Física, também atua no time de futebol do Sociedade Esportiva Belford Roxo, na função de massoterapeuta na categoria profissional, e estagiário de preparador físico das categorias de base. Curiosamente, neste domingo (14) pela manhã, ele completará sua 40ª partida em campo, no jogo do Sub-16 belforroxense.



Um stand com um responsável será montado no local de realização das lutas para recolher os alimentos doados pelo público, que serão entregues às famílias carentes.