Os policiais militares do 15º BPM e do 39º BPM com as armas, granadas e equipamentos militares apreendidos na ação ação conjunta entre os batalhões - Divulgação / Pmerj

Publicado 16/04/2024 16:14 | Atualizado 16/04/2024 16:55

Belford Roxo – Quatro criminosos foram presos em uma ação conjunta entre policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e do 15º BPM (Duque de Caxias), nesta terça-feira (16). Os homens foram presos, após troca de tiros e uma perseguição com os agentes, que se iniciou no Morro do Paraíso (Caxias) e terminou no Parque dos Ferreiras, em solo belforroxense.

Na ação, foram apreendidas com os criminosos: três pistolas, duas granadas, além de equipamentos militares e um rádio transmissor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).