Márcia Capetine (ao centro) e filha Daniela com a secretária Clarice Santos e o vice-presidente da Funbel, Adriano FlorianoMarina Fontoura/PMBR

Publicado 15/04/2024 16:55

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), realizou nesta segunda-feira (15), a entrega de 64 itens para pessoas que sofrem com problemas de mobilidade reduzida. O material é cedido mediante a assinatura de um termo de comodato, que é renovado a cada período de 120 dias.



Os 64 itens são, 11 cadeiras de rodas simples até 85kg; 14 cadeiras de rodas duplo x reforçadas; 21 cadeiras de banho/higiênica simples; 9 cadeiras de banho Max obeso; 2 andadores; 2 pares de muletas canadense; 2 pares de muletas axilar; uma bengala; 2 cadeiras tetraplégico infantil.



As pessoas que não puderam ir para buscar os equipamentos, ou que algum responsável não pôde comparecer, poderão retirar os aparelhos diretamente na Funbel, localizado na rua Adélia Sarruf, 39, Belford Roxo.



Qualquer pessoa interessada em algum equipamento deve ir até a Funbel para cadastrar o pedido. Ela será orientada a levar toda a documentação para a aquisição do equipamento específico. Caso não tenha disponível, ele será providenciado. Os materiais serão feitos de acordo com a medição das particularidades de cada uma das pessoas, ou seja, eles serão viabilizados e adequados a necessidade de cada um.

A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, afirmou que foi muito gratificante poder fazer a entrega dos equipamentos. “Há um tempo, eu fui solicitada para viabilizar algum projeto voltado para os cadeirantes. O prefeito então criou uma lei. Após a lei, fizemos a resolução. Hoje, Graças a Deus, o sonho que estava no papel virou realidade”, frisou. “Sinto-me muito feliz de participar desse momento. Eu espero que essas cadeiras ajudem e deem mais dignidade para todos vocês”, finalizou Clarice.O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, afirmou que é um momento de felicidade poder estar aqui entregando os equipamentos. “Agora, isso está incorporado no nosso orçamento. Todo ano nós teremos verba para que as próximas gerações, que porventura precisarem, terão o amparo através da lei legalmente para usufruir do direito de ter o seu equipamento. E isso não é um favor que estamos fazendo e sim, estamos reconhecendo aquilo que precisamos fazer, que é dar dignidade as pessoas” finalizou Adriano.Thiago Ferreira, 36 anos, que é representante do Grupo Eficiente, uma organização sem fins lucrativos que busca lutar pelos direitos e dar visibilidade às pessoas com deficiência, participou da entrega. "A gente que vive essa situação sabe o quanto faz falta uma cadeira de rodas. Nem todos nós temos condições de ter um equipamento desses devido ao pouco salário que muitos recebem”, frisou. “Márcia Capetine, agradeceu a prefeitura por ajudar com a cadeira nova para a sua filha Daniele Capetine. “A Daniele estava precisando de algumas especificações e se uma cadeira comum já é difícil, com as especificações necessárias fica quase impossível. Então, para quem é assalariado, que precisa de fralda, ou de remédio, é muito complicado de comprar”, frisou. “Mas agora, graças a Deus, estou feliz com a conquista e muito grata por esse trabalho da prefeitura”. Finalizou Márcia.Para mais informações sobre pedidos ou entregas de equipamentos, entre em contato com o telefone 2761-4264, ou através da rede social @funbeloficial.