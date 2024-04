Autor do segundo gol, o meia Ryan (E); o zaqueiro, Crisllan; o autor do último gol, o meia Miguel e o autor do hat trick, o meia atacante kauê Viana - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 15/04/2024 21:44 | Atualizado 15/04/2024 21:47

Belford Roxo - O invicto time do Belford Roxo categoria Sub-16 deu mais uma goleada, com um placar de 5 a 1 sobre o 7 de Abril, com direito a hat-trick (três gols), neste domingo (14), no Estádio Nélio Gomes, em partida válida pela quinta rodada da Copa União de Base Banlek 2024. Os gols foram marcados por Kauê Viana (3), Ryan e Miguel.



“Agradeço a torcida que veio nos dá aquela força, pois sabia que teríamos um jogo difícil, mas o entrosamento e vontade de vencer da nossa equipe foi fundamental para mais essa vitória ”, falou o meia atacante, Kauê Viana.

Lance da goleada de domingo do Belford Roxo Sub-16 Isaac Timóteo / SEBR



A equipe do técnico David Fernandes, atual líder da competição, com 15 pontos e saldo de 30 gols, entra em campo novamente no próximo domingo (21), novamente no Nélio Gomes, contra o Rio-São Paulo.

Técnico David Fernandes dando instruções ao autor do hat-trick, Kauê Viana Isaac Timóteo / SEBR