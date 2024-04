O Bioparque atraiu a atenção de quem frequenta o Centro Pop de Belford Roxo - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 16/04/2024 17:12

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome de Belford Roxo (Semascf), através do Centro Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), viabilizou nesta terça-feira (16), um passeio para o Bioparque na Quinta da Boa Vista, na Zona Norte do Rio de Janeiro, com os usuários que utilizam o equipamento. O objetivo do passeio é promover um momento de Lazer e cultura para a população que está em situações de vulnerabilidade extrema.



A secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, afirmou que foi gratificante poder dar a oportunidade deles viverem novas e diferentes experiências. "Para algumas pessoas, uma simples ida ao zoológico pode ser algo pequeno, mas para eles foi um grande momento. E tenho certeza que eles não vão esquecer", concluiu Clarice Santos.

O Bioparque, na Quinta da Boa Vista atrai centenas de pessoas todos os dias Jeovani Campos / PMBR



Um dos usuários, Otaviano Julio, de 49 anos, disse que foram muito bem recebidos no zoológico. "Nossos amigos e companheiros estavam todos juntos e ansiosos. Eu pude voltar à infância de novo, e tenho certeza que meus amigos também", frisou. Fizemos uma sessão de fotos que ficarão na lembrança. Com certeza voltaria novamente àquele lugar. Não foi só um sonho, e sim uma realidade", finalizou Otaviano.

O BioParque é um lugar voltado para o bem-estar dos animais, que desenvolve projetos de pesquisa para a conservação de espécies Jeovani Campos / PMBR