A gerente da DAIMSCA, Raquel Silva, com os médicos que participaram da capacitação - Rafael Barreto /PMBR

Publicado 17/04/2024 17:25

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou, nesta quarta-feira (17), uma capacitação para os novos médicos pertencentes ao programa “Mais Médicos”, no Curso Prognóstico, que fica no Bairro das Graças. Estiveram presentes médicos formados e com o registro federal e habilitados para trabalhar na saúde básica nos postos de Belford Roxo.



A capacitação contou com diversos programas, dentre eles: a Divisão de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso (DAISMCA); Área Técnica de Alimentação e Nutrição (ATAN); eMulti, que são equipes compostas por profissionais de saúde de diferentes áreas do conhecimento e categorias profissionais na Atenção Primária à Saúde (APS) e à Saúde Mental.

A capacitação contou com médicos formados e com o registro federal e habilitados para trabalhar na saúde básica nos postos de Belford Roxo Rafael Barreto /PMBR



Raquel Silva, gerente da DAISMCA de Belford Roxo, afirmou que é muito importante a educação permanente para a qualificação dos profissionais na rede de atenção à saúde. “Essa capacitação é importante para que possamos garantir o acesso a profissionais que vêm compor a equipe multidisciplinar na rede de atenção à saúde, em especial na atenção primária a saúde”, finalizou Raquel.



Qualidade de vida



Aurélia Nava, 27 anos, médica do Pará, frisou a relevância da capacitação. "É importante estarmos aqui para conhecermos o município e assim, ajudarmos a levar mais qualidade de vida e facilitar o acesso à saúde", afirmou. "Eu me sinto grata e muito feliz. Tenho um carinho enorme pelos meus pacientes", finalizou Aurélia.

Raquel Silva, gerente da DAISMCA, destacou a importância da qualificação dos profissionais na rede de atenção à saúde Rafael Barreto /PMBR



Rafael Rosenberger, 27, médico do Paraná, afirmou que foi gratificante participar da capacitação. "Agradeço a oportunidade, pois é uma mudança totalmente de vida e ela é feita de desafios. E quem quer almejar um espaço no futuro, tem que se doar um pouco mais", frisou. "Ajudar e acolher as pessoas que mais precisam é um dos meus focos. Então vim para um lugar novo para buscar novos objetivos e ajudar à população de Belford Roxo", finalizou Rafael.

Rafael Rosenberger e Aurélia Nava frisaram que o curso foi importante com orientações que serão utilizadas no dia a dia Rafael Barreto /PMBR