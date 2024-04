A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 17/04/2024 22:15

Belford Roxo – Um traficante foi preso, na tarde desta quarta-feira (17), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) na Rua Araquiaba com a Rua Santa Cruz, no bairro Nova Aurora, em Belford Roxo. Com o preso, os agentes apreenderam: 01 Pistola Taurus 9mm com numeração raspada; 01 Carregador com 14 munições intactas; 01 granada; e 01 Aparelho celular.



Na ação, os agentes verificavam denúncia sobre traficantes que tentavam instalar um ponto de tráfico de drogas na região, inclusive ameaçando motoristas de aplicativos. Na abordagem, dois suspeitos conseguiram fugir, sendo que um acabou preso pelos policiais militares.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).