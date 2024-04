O assessor executivo Ageu de Santa Anna e o professor Osório Quadra entregaram os certificados a Natacha Afonso e Isabelle Freire - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, promoveu nesta quinta-feira (18), a formatura de 60 alunos dos cursos de qualificação em parceria com a Firjan Caxias e Região, no Teatro da Cidade.



A cerimônia contou com a presença de alunos dos três cursos que foram oferecidos: assistente de operações em logística, assistente administrativo e almoxarife. A União Nacional Artística Bandas e Fanfarras (Unabafa) esteve presente realizando uma apresentação musical.

Em outubro de 2023, a ex-secretária municipal de Indústria e Comércio, Enira Ranuzia foi a responsável pela iniciativa pioneira que concretizou o primeiro convênio entre as partes, com o objetivo de estimular a inovação e o desenvolvimento tecnológico em prol do setor industrial na cidade.



O assessor executivo da pasta, Ageu de Santa Anna, representou o novo secretário municipal Lincoln de Souza Marques na noite de formatura. “Estamos felizes de proporcionar essa oportunidade e dar espaço para os jovens belforroxenses se qualificarem com cursos gratuitos de qualidade”, frisou. “Vamos continuar trabalhando para trazer mais novidades e parcerias importantes como essa”, completou Ageu.



Professores dedicados



O professor da Firjan Caxias e Região, Osório Quadra, prestigiou a solenidade e ficou responsável pela entrega dos diplomas. "Nós temos certeza que os alunos estão prontos e capacitados para ingressarem no mercado de trabalho que possui uma grande demanda de profissionais nesses cursos", pontuou Osório, que também destacou o trabalho da coordenadora de educação profissional da Firjan/Senai, Denise Martins e o gerente operacional da Firjan/Senai, Paulo Soares.

A moradora do Bairro das Graças, Natacha Afonso, de 18 anos, foi a oradora da turma e se formou como assistente administrativa. “Acredito que o curso agregou muito no meu conhecimento, pois acabei de concluir o ensino médio. Me sinto mais preparada para buscar uma oportunidade na área e já estou procurando uma vaga de jovem aprendiz”, relatou Natacha.



A moradora de Heliópolis, Isabelle Freire, de 21 anos, completou o curso de assistente de operações logísticas. "Adorei a experiência do curso, foi muito especial. Tivemos muitos conteúdos de qualidade com professores atenciosos e dedicados. Espero poder colocar logo esses ensinamentos em prática", contou Isabelle.