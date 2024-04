Tamara Monique Ferreira da Silva conseguiu atualizar o Bolsa Família e fez a segunda via do cartão do SUS - João Vitor Azevedo/PMBR

Publicado 19/04/2024 17:18 | Atualizado 19/04/2024 17:21

Belford Roxo - A sexta-feira (19) foi produtiva para os moradores do Bairro Jardim Gláucia, em Belford Roxo. Através do Programa Cidadania em Ação da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), a prefeitura levou uma série de serviços para perto das famílias daquela região. O evento, que tem a parceria da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), aconteceu das 9h às 13h, nas dependências da Creche Álvaro Cardoso (Alvinho), localizada na Rua Demóstenes, 138. Cerca de 750 pessoas passaram por lá e foram atendidas.



Os serviços disponibilizados foram: Cadastro Único, Bolsa Família, isenção da segunda via da identidade; certidão de nascimento e certidão de casamento, certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do SUS, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento para carteira de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão, teste de glicose e serviço de beleza.

A ação social da Prefeitura facilitou a vida de diversas pessoas do Jardim Gláucia e bairros adjacentes Jeovani Campos / PMBR



Atendimento humanizado



A Secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, esteve presente e acompanhou o atendimento de todos os serviços. "Todos têm que atender bem, com sorriso no rosto. E se quem está sendo atendido também tem o sorriso estampado é porque o atendimento está sendo humanizado", disse Clarice.

A secretária Clarice Santos verificou de perto como o atendimento estava sendo realizado Jeovani Campos / PMBR



A dona de casa Michele Aline Cunha Ferreira, 42, aproveitou a oportunidade e foi atualizar o benefício do Bolsa Família. "Fui muito bem atendida e pertinho de casa. Isso é muito bom para quem não tem condições financeiras para ir procurar atendimento em outro lugar", disse. Outra que aproveitou a Cidadania em Ação foi Tamara Monique Ferreira da Silva, 35. "Foi um dia muito importante pra mim. Resolvi coisas que estavam pendentes por falta de tempo. Atualizei o Bolsa Família e consegui fazer a segunda via do cartão do SUS. Estou muito satisfeita com essa ação", assegurou.

O Cidadania em Ação ofereceu diversos serviços como isenção para a segunda via de documentos Jeovani Campos / PMBR