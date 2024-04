Orientadora educacional do CRAS Babi, Cíntia Vidal, participa das brincadeiras com as crianças - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/04/2024 17:54

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher de Belford Roxo, realizou nesta sexta-feira (19), uma atividade com crianças, no CRAS I - Yolanda Costa, no Xavantes. Elas fazem parte do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), que existe dentro dos equipamentos por conta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF).



No equipamento elas aprendem sobre construção social, a terem consciência que o mundo delas não precisam ser somente de vulnerabilidade e serão educadas a ter esperança de vencer a miséria e a pobreza.

João Pedro de Oliveira, Riquelly Alves e Richard de Oliveira adoram as brincadeiras do CRAS Rafael Barreto / PMBR



Qualquer criança pode ser cadastrada mediante a autorização de um responsável, desde que esteja matriculada em uma escola e tenha uma idade mínima de 6 anos. Elas e suas famílias receberão acompanhamentos pela equipe técnica do CRAS. Os encontros das crianças ocorrem às 9h30 das terças-feiras e às 13h30 das sextas-feiras, e dos adolescentes, acontecem às 15h, também às sextas.



A coordenadora do CRAS Yolanda Costa, Maria Bernarda, afirmou que o centro é lugar de criança feliz. “Aqui é um espaço para que os nossos pequenos possam se socializar, além de fazermos passeios culturais, orientações sociais e damos lanchinho”, frisou. “É um trabalho gratificante, pois estou acompanhando essas crianças desde 2021 e a gente vê o crescimento e o comportamento delas sendo modificado de ano a ano. Então é muito bom saber que a gente está contribuindo para um mundo melhor”, finalizou Maria.



Riquelly Alves, 11 anos, gosta muito das atividades do CRAS e frequenta desde os 8 anos. "Eu acho uma coisa bem legal, que a gente bota a cabeça em outro mundo e se diverte com todo mundo”, afirmou. “Aqui a gente brinca de muitas coisas, tipo de corrida, jogo da memória, de plantar bananeira, de tudo”, finalizou Riquelly.

