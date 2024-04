O registro da ocorrência policial com a motocicleta recuperada foi feito na 54ª DP - Dani Souza / 39º BPM

Publicado 19/04/2024 17:31 | Atualizado 19/04/2024 17:36

Belford Roxo - Um suspeito foi preso com uma motocicleta adulterada, nesta sexta-feira (19), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua José de Alencar, no bairro Wona, em Belford Roxo.

Na ação, os agentes perceberam o homem com a motocicleta trafegando de forma suspeita. Após a abordagem, foi constatada a adulteração nos números do veículo.

O suspeito foi encaminhado para o registro da ocorrência policial na 54ª DP (Belford Roxo).