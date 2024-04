Os jogadores do Belford Roxo comemorando a vitória com a torcida - Edson VHL / SEBR

Publicado 22/04/2024 17:06

Belford Roxo - Mais uma goleada aconteceu na tarde de domingo (21), no Estádio Nélio Gomes, quando o invicto time do Belford Roxo categoria Sub-16, venceu com o placar de 4 a 1, a equipe do Rio-São Paulo em partida válida pela sexta rodada da Copa União de Base Banlek 2024. Os gols foram marcados pelo atacante Cauã; meia atacante Chico Bola (2) e lateral esquerdo Victor.

"Estou muito feliz com o entrosamento do nosso time, estamos jogando com muita garra e sem individualismo. Fazer o primeiro gol do Bel nesse jogo foi muito importante", disse o atacante Cauã.

A partida no Estádio Nélio Gomes foi bastante disputada com superioridade do Belford Roxo Edson VHL / SEBR

Os sinistrinhos do técnico David Fernandes, atual líder da tabela da competição, está com 18 pontos com um saldo de 33 gols.

Os autores dos gols do Belford Roxo, Chico Bola (E), Cauã e Victor Edson VHL / SEBR

Na mesma manhã, a equipe do Sub-20 empatou em 1 a 1, ocupando o 9° lugar. Na quinta-feira (18), o Sub-15 perdeu de 3 a 0 (vice-líder) e o Sub-17 venceu de 1 a 0 (3° lugar).