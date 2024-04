A manutenção afetará o abastecimento nos bairros Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte da Nova Aurora - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 24/04/2024 15:42

Belford Roxo - A Cedae realizará manutenção preventiva na represa João Pinto, nesta quinta-feira (25), das 6h às 18h. O subsistema Xerém, em Duque de Caxias, que contribui para o abastecimento de partes de Belford Roxo e Duque de Caxias, irá operar com 40% da capacidade. Por conta disso, a distribuição realizada pela Águas do Rio em partes da Baixada Fluminense ficará comprometida.



A manutenção afetará o abastecimento em quatro bairros de Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte da Nova Aurora.



A concessionária esclarece que o fornecimento nas regiões impactadas será normalizado, de forma gradativa, após a conclusão dos serviços da companhia estadual e retomada integral da produção de água nessas unidades.



Regiões afetadas:

Belford Roxo: Lote XV, Vale do Ipê, parte do Wona, parte da Nova Aurora.

Duque de Caxias: Xerém, Vila Urussai, Vila Santa Cruz, Vila Santa Alice, Vila Rosário, Vila Operária – Xerém, Vila Maria Helena, Vila Alzira, Vila Actura, S. J. Tadeu, S Bonfim, Saracuruna, Santo Antônio, Santa lúcia, Santa Cruz da Serra, Santa Cruz, P S Pedro, Prq. Barão do Amapá, P Paulista, P J Pessoa, Pilar, Parque Vitoria, Parque Panorama, Parque Eldorado, Parada Morabi, Parada Angélica, P Adelaide, N S do Carmo, Nova Campinas, Meio da Serra, Mantiquira, Lamarão, Jardim Primavera, Jardim Nat, Jardim Dayse, Jardim Anhangá, J Ana Clara, Império, Guararapes, Figueira, Ferreira, Equitativa, C Madeira, Cidade Parque Paulista, Cidade dos Meninos, Chuno, Chácaras Rio - Petrópolis, Chácaras Arcampo, Capivari, Cângulo, Campos Elísios, Barro Branco, Aviário e Amapá.



A Águas do Rio orienta clientes das regiões afetadas a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, até a regularização do fornecimento. A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.