A rua Breno de Souza Alves já está na etapa do novo asfalto em mais de 1,2 quilômetro - Rafael Barreto/PMBR

A rua Breno de Souza Alves já está na etapa do novo asfalto em mais de 1,2 quilômetroRafael Barreto/PMBR

Publicado 24/04/2024 15:27

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo segue contemplando as ruas do bairro de Santa Maria com intervenções importantes. Homens e máquinas estiveram na rua Breno de Souza Alves realizando obras de pavimentação asfáltico em toda a extensão da via.



Após receber obras de saneamento, a rua Breno de Souza Alves já está na etapa do novo asfalto em mais de 1,2 quilômetro. Além dela, a rua Tobias Barreto também vem sendo transformada com a malha asfáltica. Na rua Vitorino Palhares, o trabalho avança com obras de drenagem para ampliar as condições de escoamento no bairro.

O secretário Matheus Carneiro vistoriou as obras de pavimentação asfáltica da Rua Breno de Souza Rafael Barreto/PMBR



Trinta ruas serão beneficiadas



O secretário municipal de Gestão e Inovação, Matheus Carneiro, esteve presente para fiscalizar o serviço das equipes A serviço da Prefeitura. "Temos um grande projeto em andamento no bairro que vai transformar mais de 30 ruas da região", frisou. "Seguimos com nosso objetivo de levar dignidade e ampliar a qualidade de vida nos quatro cantos da cidade. Esperamos comemorar a conclusão dessas melhorias em breve", concluiu Matheus.

O aposentado Aloísio Ramos conversos com o secretário Matheus Carneiro e elogiou o andamento das obras Rafael Barreto/PMBR



O aposentado e morador de Santa Maria, Aloísio Ramos, de 65 anos, presenciou os avanços das benfeitorias. "Só tenho agradecimentos a fazer, pois sei dos benefícios dessas obras aqui no bairro", compartilhou. "Nós sempre queremos melhores condições e agora estamos vendo o progresso chegar", acrescentou Aloísio.