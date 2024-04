O secretário Renatinho Ceciliano destacou que o município continua dando suporte às famílias - Rafael Barreto/PMBR

O secretário Renatinho Ceciliano destacou que o município continua dando suporte às famíliasRafael Barreto/PMBR

Publicado 24/04/2024 21:38 | Atualizado 24/04/2024 21:40

Belford Roxo - O secretário da Casa Civil de Belford Roxo, Renatinho Ceciliano, recebeu nesta quarta-feira (24) no gabinete da secretaria, lideranças de um movimento organizado por munícipes que buscam receber o auxílio do Cartão Recomeçar. O auxílio é concedido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro para famílias que foram vítimas de inundação/alagamentos.



Durante a reunião foi discutida a possibilidade de organizar um encontro com autoridades do Governo do Estado do Rio para agilizar a liberação de mais cartões Recomeçar aos munícipes, visto que só foram enviados 1.628 dos 10.707 cartões solicitados. Esse número corresponde apenas a 15,01% do total requisitado. Moradores que lideram o movimento, João Marques e Caio Giovani também reforçaram o pedido de ações de dragagem e desassoreamento dos rios, que é de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão do Governo do Estado, vinculado à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade.

O secretário Renatinho Ceciliano ouviu atentamente às demandas das lideranças do movimento Rafael Barreto/PMBR



Portas abertas



O secretário municipal da Casa Civil, Renatinho Ceciliano, pontuou sobre a reunião com os munícipes. “Seguimos trabalhando para dar todo o suporte necessário às famílias em vulnerabilidade que precisam superar os prejuízos causados pelas fortes chuvas. Estamos de portas abertas para dialogar e esclarecer dúvidas dos moradores que merecem ter as vidas de volta à normalidade”, comentou Renatinho.



No início de abril, a Prefeitura entregou 1.607 cartões Recomeçar e mantém contato permanente com o Governo do Estado solicitando a liberação de outros lotes a serem entregues.

