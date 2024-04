Desfile da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2024. Direção avaliou como positiva a participação na Marques de Sapucaí - Cleber Mendes/Agencia O Dia

Desfile da Inocentes de Belford Roxo no Carnaval 2024. Direção avaliou como positiva a participação na Marques de SapucaíCleber Mendes/Agencia O Dia

Publicado 26/04/2024 23:15

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo realizou na noite desta quinta-feira (25), reunião presidida pelo presidente administrativo, Ícaro Ribeiro, e o presidente de Honra da escola de samba, Rodrigo Gomes, com os diretores da agremiação para tratar de assuntos referentes ao Carnaval de 2025.



Ao iniciar o encontro, Rodrigo agradeceu ao empenho de todos os diretores durante o período de pré-carnaval e durante o desfile de 2024. O dirigente aproveitou para agradecer ao poder público de Mesquita e à população pela acolhida nos ensaios realizados na cidade vizinha.



Foi feita avaliação do desfile na Sapucaí e todos acharam o saldo positivo. Ficou definido que no início do próximo mês será divulgado o novo enredo, que poderá ser autoral ou reedição. Todos firmaram compromisso em continuar lutando pela cultura do município. Também, mostraram contentamento com a escolha da nova rainha de bateria Darlin Ferrattry e desejaram-lhe um reinado de sucesso.

Diretoria da Inocentes de Belford Roxo se reuniu para traçar os primeiros compromissos para o Carnaval de 2025 Divulgação



“Está primeira reunião foi muito boa, pois dá início a temporada da folia do ano que vem. Vi que todos estão muito animados. Pra frente Inocentes!”, falou o presidente administrativo, Icaro Ribeiro.



No final da reunião, foi servido um churrasco para os participantes ao som de muito samba. “Está primeira reunião foi muito boa, pois dá início a temporada da folia do ano que vem. Vi que todos estão muito animados. Pra frente Inocentes!”, falou o presidente administrativo, Icaro Ribeiro.No final da reunião, foi servido um churrasco para os participantes ao som de muito samba.