Observada pelo secretário Denis Macedo, a deputada federal Daniela do Waguinho se emocionou ao falar de educação especialRafael Barreto/ PMBR

Publicado 26/04/2024 17:34

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta sexta-feira (26) uma grande festa de encerramento das atividades do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo.



A festa ocorreu no Ciep Constantino Reis reunindo familiares, alunos e profissionais da educação especial da rede municipal de ensino. O evento contou muitas brincadeiras, brinquedos e atividades sensoriais para as crianças, além da participação da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e uma turma de normalistas do Colégio Estadual Joracyr Camargo.

Alunos, familiares e público em geral se reuniram na quadra do Ciep Constantino Reis Rafael Barreto/ PMBR



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância da festa. "Esse é um momento especial de descontração, convivência e reflexão para os nossos alunos. O sorriso dos pequenos dignifica o nosso trabalho, vamos continuar avançando", resumiu Denis, ao lado do vereador Matheus Igual a Você.

A criançada aproveitou para se divertir em diversos brinquedos espalhados no Ciep Rafael Barreto/ PMBR



Educação de qualidade



A primeira-dama e deputada-federal Daniela do Waguinho, se emocionou ao falar para o público presente. "Continuamos na missão de levar educação de qualidade e lutando por mais inclusão para todos", frisou. "Estamos empenhados em transformar a vida das crianças para melhor. Em breve iremos celebrar a chegada do Centro Especializado de Reabilitação para Crianças Neuroatípicas, um espaço incrível, super equipado e com profissionais especialistas", completou Daniela.

Pessoal da Educação especial marcou presença no encerramento do Abril Azul Rafael Barreto/ PMBR



A moradora do Roseiral e mãe da pequena Raquel, Ariana Souza, de 40 anos, agradeceu pelo trabalho do pessoal da educação especial. "Vejo todos os dias como minha filha é tratada com atenção e carinho. Todos os serviços oferecidos são fundamentais para ela continuar evoluindo e se desenvolvendo", compartilhou Ariana.