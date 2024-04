A primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário Matheus Carneiro olham o projeto da obra de ampliação do Hospital Municipal - Rafael Barreto/PMBR

A primeira dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o secretário Matheus Carneiro olham o projeto da obra de ampliação do Hospital MunicipalRafael Barreto/PMBR

Publicado 25/04/2024 17:10

Belford Roxo - O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos de Belford Roxo, Matheus Carneiro e a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho acompanharam, nesta quinta-feira (25), os avanços nas obras de construção da Maternidade Municipal e a ampliação do Hospital Municipal.



De acordo com o projeto, a Maternidade Municipal está sendo construída em uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados, com três andares e 28 leitos em enfermaria, três consultórios, duas salas ginecológicas, ultrassonografia, ecocardiograma, raio-X, mamografia, duas salas de isolamento, duas farmácias, quatros leitos na unidade intermediária neonatal, cinco na UTI neonatal, quatro leitos na UTI adulta e dois na unidade intermediária adulta, duas salas de parto, dois centros cirúrgicos, sala para indução/recuperação anestésica, sala AMIU (aspiração manual intrauterina) e quatro leitos no quarto PPP (pré-parto, parto e puerpério).

A Maternidade Municipal terá três andares em uma área de aproximadamente 1.300 metros quadrados no Centro de Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR



Já nas obras de ampliação do Hospital Municipal, a nova estrutura terá quatro andares com um centro cirúrgico de primeira linha, referência na Baixada Fluminense. A unidade terá três elevadores (dois sociais e um somente para macas), sala amarela e sala vermelha. No segundo andar funcionarão três salas cirúrgicas, setor de isolamento, sala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermagem. No terceiro pavimento terá cinco enfermarias (um total de 23 leitos), sala de isolamento e posto de prescrição.

Investimentos na cidade



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, enfatizou sobre os investimentos na cidade. “Belford Roxo não tem medido esforços para investir cada vez mais na saúde em benefício de toda a população. Continuaremos a trabalhar para garantir e ampliar de forma substancial os serviços e atendimentos a todos que buscam por procedimentos das diferentes complexidades”, finalizou Daniela.

No Hospital Municipal, Daniela do Waguinho e Matheus Carneiro verificaram o andamento das obras de ampliação da unidade Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, pontuou sobre o avanço da pasta. “Estamos evoluindo significativamente na saúde da cidade, inaugurando unidades em bairros que precisam desse carinho. Isso só é possível através de uma gestão sensível e humanizada”, frisou. “Além disso, os recursos federais enviados pela Daniela do Waguinho estão contribuindo para que obras importantes como essas tornem-se realidade”, completou Matheus.

Daniela do Waguinho e Matheus Carneiro conversam com o responsável pela execução das obras Rafael Barreto/PMBR