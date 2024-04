A motocicleta recuperada pelos agentes da PRF teve o registro policial feito na 54ª DP - Divulgação / PRF

Publicado 26/04/2024 16:07

Belford Roxo - Uma motocicleta adulterada foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite de quarta-feira (24), durante a Operação Palladium. A ação aconteceu no Km 178 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Belford Roxo.

Durante fiscalização, a equipe PRF abordou uma motocicleta que transitava com parte da placa quebrada, dificultando a leitura de seus caracteres. Ao longo do procedimento, os policiais constataram marcas de adulteração nos números do motor da moto, divergindo do padrão original da montadora para o referido ano.

O condutor informou ter comprado a motocicleta há um mês e que não teria informações do vendedor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).