O crime aconteceu na noite de sexta-feira na movimentada Rodoviária do Lote XVReprodução

Publicado 29/04/2024 16:17

Belford Roxo - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o assassinato de um homem na Rodoviária do Lote XV, em Belford Roxo, na noite da última sexta-feira (26). A vítima até o momento não foi identificada.

De acordo com as informações de testemunhas, cerca de quatro homens atacaram a vítima com diversos disparos de tiros na cabeça. O local é movimentado e o ataque provocou correria. Além da vítima fatal, ninguém ficou ferido.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados ao local e isolaram a área.