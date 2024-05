A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está investigando o caso. Ainda não se sabe a motivação do crime e a identificação dos mortos - Divulgação / Pcerj

Publicado 21/05/2024 14:02 | Atualizado 21/05/2024 14:07

Belford Roxo – Três homens foram executados a tiros, no final da noite desta segunda-feira (20), no bairro Vila Pauline, em Belford Roxo. Os mortos foram atacados por criminosos armados em um veículo, quando estavam em um bar, na Rua Maria Helena Ferreiras Vasconcelos.



Outras quatro pessoas que estavam no bar ficaram feridas, e foram socorridas na UPA do Bom Pastor, e no Hospital Municipal de Belford Roxo.



A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso.

Ainda não se sabe a motivação do crime e a identificação dos mortos.