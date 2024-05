Priscila Jacob, com os representantes da Procuradoria Geral do Município (à esquerda) recebe de Dayane Marins a chave da van adaptada - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 21/05/2024 15:32 | Atualizado 21/05/2024 17:09

Belford Roxo - A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Belford Roxo recebeu, nesta terça-feira (21), a doação de uma van adaptada da SuperVia como parte do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Rio de Janeiro. O acordo garante a entrega dos veículos adaptados para a implementação da acessibilidade para cada um dos municípios que fazem parte do sistema ferroviário.



O veículo possui uma plataforma elevatória sendo totalmente adaptado para oferecer mais acessibilidade para pessoas com baixa mobilidade. Ela tem espaço para receber até quatro pessoas em cadeiras de rodas, contendo cintos de segurança adequados e travas.

A van adaptada que a Prefeitura recebeu tem capacidade para receber até quatro cadeiras de rodas Rafael Barreto / PMBR



Boa hora



A secretária da Pessoa Com Deficiência, Priscilla Jacob, afirmou que a van chegou em boa hora. "Quero agradecer ao Ministério Público por essa importante doação em prol da acessibilidade pela qual nós lutamos todos os dias", frisou. "Tivemos uma conferência estadual no ano passado e foi necessário pedir ajuda a outras Secretarias para o transporte das nossas pessoas com deficiência. Mas agora nós temos a nossa própria van adaptada e estaremos sempre à disposição", finalizou Priscilla.

A secretária da pessoa com Deficiência, Priscila Jacob, assina o termo de recebimento da van adaptada Rafael Barreto / PMBR



A advogada da Supervia, Dayane Marins, destacou a importância da entrega da van, que irá ajudar as pessoas com mobilidade reduzida. "A Supervia se sente honrada de poder cumprir o acordo que foi feito junto ao Ministério Público. Estava conversando com a secretária e de fato sabemos que a van será muito útil", afirmou Dayane.