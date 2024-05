A Rua Babi foi a primeira a receber asfalto, melhorando assim as condições da via - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 20/05/2024 17:16

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, está realizando obras de asfaltamento no bairro Recantus. A rua Babi foi a primeira a receber o asfalto, enquanto as ruas Solidão e Comercial serão as próximas a serem contempladas.



Nesta segunda-feira (20), a equipe de obras pavimentou toda a parte final da rua Babi, até a esquina com a rua Comercial, sendo usados em torno de 200 toneladas de asfalto. O objetivo é pavimentar a região inteira, a começar pelas transversais da rua Comercial.

Depois da Rua Babi, as próximas vias a serem contempladas serão as Solidão e Comercial Rafael Barreto / PMBR