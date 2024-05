Contra o homem, os policiais civis da 54ª DP cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo delito - Divulgação / Pcerj

Contra o homem, os policiais civis da 54ª DP cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo delitoDivulgação / Pcerj

Publicado 17/05/2024 22:13 | Atualizado 17/05/2024 22:22

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta sexta-feira (17), um homem acusado do crime de roubo, no bairro do Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A ação ocorreu após trabalho de inteligência e diligências de campo dos agentes.



Contra o homem, os policiais civis cumpriram um mandado de prisão preventiva pelo delito.

Ele foi detido e encaminhado à delegacia.