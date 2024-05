Os formandos estão preparados para trabalharem em escolas públicas, privadas e residências, com diversas faixas etárias - Divulgação / PMBR

Publicado 16/05/2024 17:41

Belford Roxo - A Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), formou nesta quinta-feira (16), 22 alunos do curso de Mediador Escolar, visando preparar profissionais para atuar em escolas públicas, privadas e residências, com diversas faixas etárias.



Todos os alunos receberam certificados no curso que capacitou os profissionais para desempenharem um papel importante na promoção de ambientes educacionais inclusivos e de apoio. Além da missão de garantir acesso a uma educação de qualidade.



Educação inclusiva



O presidente da Funbel, Ronaldo Anquieta, destacou o papel dos mediadores na evolução dos alunos. “Esperamos fortalecer ainda mais o sistema educacional e garantir um futuro promissor para nossas crianças e jovens. Esse profissional também é peça-chave para a educação inclusiva”, completou Ronaldo.

A neuropsicomotricista e fisioterapeuta da Funbel, Claudia Hosana, foi uma das responsáveis na realização do curso. "Todo o conteúdo habilita profissionais a lidarem com as demandas das unidades de ensino, pois a necessidade é muito grande com uma alta demanda por essa função", explicou Claudia.