O motorista do caminhão roubado disse ter sido contratado pelo proprietário do veículo para dirigir transportando material de construção - Divulgação / PRF

O motorista do caminhão roubado disse ter sido contratado pelo proprietário do veículo para dirigir transportando material de construçãoDivulgação / PRF

Publicado 16/05/2024 16:49

Belford Roxo - Um caminhão roubado na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no início da noite desta quarta-feira (15), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Belford Roxo.



Os policiais rodoviários federais abordaram o veículo, e durante a fiscalização, viram que havia indícios de adulteração no caminhão, e, logo em seguida, verificaram que o veículo possuía registro de roubo. O crime aconteceu na região de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, em 2022.

O motorista disse ter sido contratado pelo proprietário do veículo para dirigir transportando material de construção.



A ocorrência policial foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti).