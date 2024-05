Na unidade da API, uma das principais oficinas é a de culinária, que conta com a participação de um bom número de mulheres - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 15/05/2024 18:03

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da unidade de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API), segue oferecendo atendimento socioassistencial de qualidade para o público da melhor idade.



Localizado no bairro Xavantes, o equipamento funciona sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, com o objetivo de contribuir com o processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. No momento, mais de 45 idosos estão sendo atendidos e acolhidos na unidade com diversas oficinas, como por exemplo: artesanato, culinária, dança de salão, além de passeios culturais e encontros socioeducativos.

Neuza Pinheiro, 78 anos, está na API há 11 e se empenha nas aulas de culinária e nas outras oficinas Rafael Barreto/PMBR



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e do Combate à Fome, Clarice Santos, reforçou a importância do equipamento na cidade. “Temos muito orgulho desse espaço especial que proporciona atividades e uma melhor qualidade de vida aos usuários”, explicou Clarice.



Valorizar experiências

A coordenadora da unidade API, Elionete Miranda, enfatizou sobre o serviço multidisciplinar. “O nosso trabalho é totalmente voltado para dar apoio aos idosos, garantindo segurança, mais prazer e satisfação na vida. Toda a equipe está à disposição para propiciar vivências e valorizar experiências que contribuem com o protagonismo social da melhor idade”, finalizou Elionete.

Além da culinária, a API promove outras oficinas como a de artesanato e dança de salão Rafael Barreto/PMBR



As usuárias do equipamento e moradoras do bairro São Bernardo, Valdiva Conceição e Neuza Pinheiro, de 61 e 78 anos, respectivamente, participaram da atividade Cozinhando de Memória. "Minha saúde física e mental melhorou muito. Estou aprendendo a preparar várias receitas com muito carinho e atenção de toda equipe", contou Valdiva. "Estou sempre presente, faço parte do grupo há 11 anos e fico triste se ficar um dia sem visitar o API. Somos uma família, aqui nós sorrimos, brincamos e vivemos momentos felizes", acrescentou Neuza, ao lado da oficineira Cátia Galindo.