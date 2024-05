As aulas são à distância, mas os alunos dispõem do apoio de tutorial presencial, nos próprios polos - Divulgação

As aulas são à distância, mas os alunos dispõem do apoio de tutorial presencial, nos próprios polosDivulgação

Publicado 14/05/2024 18:06

Belford Roxo - O Vestibular Cederj 2024.2 está com inscrições abertas até 26 de maio com 7.358 vagas, sendo 305 delas para o polo Belford Roxo. Serão 16 cursos de graduação na modalidade de educação semipresencial, nos 43 polos regionais do Cederj, sendo sete deles da Baixada Fluminense. São eles: Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Magé, Mesquita, Nova Iguaçu e Paracambi.



As 305 vagas serão divididas pelos seguintes cursos ofertados para o polo de Belford Roxo: Administração Pública (UFF), Licenciatura em Ciências Biológicas (UERJ), Ciências Contábeis (UFTJ), Tecnologia em Sistemas de Computação (UFF), Engenharia de Produção(CEFET/RJ), Licenciatura em Matemática (UNIRIO), Licenciatura em Pedagogia (UERJ) e Tecnologia em Segurança Pública (UFF).

As 305 vagas serão divididas em diversos cursos no polo de Belford Roxo, como administração pública e biologia, por exemplo Divulgação



Taxa deve ser paga até o dia 27 de maio



A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e deverá ser paga até 27 de maio de 2024. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O edital e o link para inscrição do vestibular podem ser encontrados na página:



O Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é gerido pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. São mais de 40 mil alunos em 18 cursos de graduação a distância. A taxa de inscrição é no valor de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos) e deverá ser paga até 27 de maio de 2024. O concurso contará com aproveitamento de notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O edital e o link para inscrição do vestibular podem ser encontrados na página: https://www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2024-2/ O Consórcio Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) é gerido pela Fundação Cecierj, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. São mais de 40 mil alunos em 18 cursos de graduação a distância.