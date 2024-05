A 2ª edição do Moto Rock contou com uma grande arrecadação de contribuições para ajudar as vítimas dos temporais ocorridos no Rio Grande do Sul - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com o Motoclube Irmandade de Punho, realizou neste final de semana, a 2ª edição do Moto Rock, na Praça de Areia Branca. O evento contou com uma grande arrecadação de contribuições para ajudar as vítimas dos temporais ocorridos no Rio Grande do Sul. O público que esteve presente doou diversos itens, como: alimentos, ração para animais, roupas, cobertores, produtos de higiene pessoal, roupas de cama e materiais de limpeza.



O evento contou com apresentações ao vivo de seis bandas de rock ao longo de 12 horas de duração. São elas: Amplica, Tempo Raro, Moto Bones, Tia Dolores, Balísticas e Hell Visions. Além de muita música e de muitas motos, o público também pôde encontrar barracas espalhadas pela praça com diversos tipos de produtos, tanto de comidas e bebidas, quanto de roupas e acessórios.

O secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, marcou presença no evento. “É gratificante ver esse grande número de pessoas vindo aqui para prestigiar o evento. Melhor ainda é saber que vamos aproveitar a presença desse público apaixonado para fazer o bem ajudando àqueles que mais necessitam no Rio Grande do Sul”, afirmou Matheus.



Sucesso no ano passado



O secretário municipal de Cultura, Gabriel Gomes, ficou feliz com a presença de público presente no evento. "Depois do sucesso que foi o Motorock do ano passado, a Prefeitura trouxe de novo esse ano, só que agora ainda mais especial por conta de toda essa nossa arrecadação de materiais e alimentos essenciais destinados às famílias do sul do país", afirmou Gabriel.

A moradora do Farrula, Juliana Do Nascimento, 24 anos, se divertiu bastante com o evento. "Estou curtindo muito o show com essas bandas incríveis. Valeu muito a pena ter vindo", afirmou Juliana.



Membros do Motoclube Rota Selvagem Livre, Selma Electra, 57, e o presidente Dalem Lord, 59, gostaram muito de toda a programação. "Esses shows estão dez! Estou feliz de estar aqui e ver que ainda tem espaço e público para eventos assim", contou Selma.