A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 12/05/2024 11:55 | Atualizado 12/05/2024 12:14

Belford Roxo - Quatro criminosos foram presos por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Avenida General José Muller, no bairro Heliópolis, na madrugada deste domingo (12), em Belford Roxo. Os presos estavam efetuando roubos na região. Com eles, os agentes apreenderam: uma pistola; um carregador com 10 munições; uma touca ninja; mochila; e três motocicletas roubadas.



Na ação, os policiais militares foram alertados por moradores sobre criminosos que estavam roubando no bairro. Os agentes iniciaram buscas, e detiveram os quatro homens, sendo que dois deles acabaram reconhecidos por uma das vítimas dos roubos.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).