Guga Cidral destacou que tudo que envolve criança é incrível e precisa ser potencializadoRafael Barreto/PMBR

Publicado 10/05/2024 16:27

Belford Roxo - O educador e artista plástico Guga Cidral foi o principal palestrante no encerramento da Semana de Formação de Profissionais da Educação Infantil, destinada a professores que atuam nas salas de aula com alunos de 2 a 5 anos. Guga abordou o tema ““Crianças, Escola e Relações”. No total, 850 profissionais participaram da formação, que começou na terça-feira, na escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, em Santa Maria. O evento, realizado nesta sexta-feira (10), no Ciep Constantino Reis, em São Bernardo, contou com a participação da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e do secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.



Potencializar experiência



O palestrante do evento, Guga Cidral, comentou sobre sua participação. “Tudo que envolve criança é incrível e precisamos potencializar a experiência deles, especialmente durante esse início da jornada acadêmica”, afirmou. “Fui muito bem recebido por todos, espero que os profissionais saiam revigorados e mais inspirados para dar sequência ao trabalho e acolhimento dos alunos”, finalizou Guga.

Guga Cidra, Daniela do Waguinho, Matheus Carneiro e Denis Macedo com professores e gestores no encerramento Rafael Barreto/PMBR



A palestra de Guga Cidral refletiu sobre a importância do trabalho com crianças, considerando suas infâncias, lembrando que a escola da Educação Infantil é o princípio de toda a educação básica e nela possibilita-se experiências com as crianças que irão potencializar a relação entre as Interações e as brincadeiras na primeira infância e compreensão sobre si mesma e sobre o mundo.



A gestora da escola municipal Pedro Antônio, Luciane Fernandes, relatou sobre o encerramento. "A troca de experiências foi muito interessante, a formação e a palestra enriqueceram o aprendizado", contou Luciane. "Adorei a semana especial que organizaram para a equipe da rede municipal, foi tudo muito lindo", acrescentou a gestora da escola municipal Geovanna Vitória, Regina Celina.

O palestrante Guga Cidral refletiu sobre a importância do trabalho com crianças, considerando suas infâncias Rafael Barreto/PMBR



Primeira-dama destaca avanços



A deputada federal e a primeira-dama Daniela do Waguinho prestigiou o evento. “Meu coração transborda de alegria em ver como a educação avançou na cidade ao longo de oito anos”, ressaltou. “Estamos colhendo os frutos do Plano Municipal da Primeira Infância como um dos únicos a adotar ações e metas que visam beneficiar o desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos”, completou Daniela, também coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira Infância da Região Sudeste.



O secretário municipal da Educação, Denis Macedo, enfatizou os esforços na área. "Vivemos um momento especial com uma equipe de profissionais dedicados na rede municipal de ensino. Graças a esse trabalho, zeramos a fila de espera das creches", pontuou, destacando que a educação infantil conta 13.038 alunos, divididos em 34 creches municipais, 14 conveniadas e 32 escolas com a modalidade. "Seguimos modernizando as estruturas físicas das unidades e capacitando as equipes para garantir melhorias contínuas que contemplem os nossos alunos", complementou o secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Secretário Denis Macedo, primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, palestrante Guga Cidral e secretário Matheus Carneiro elogiaram o evento Rafael Barreto/PMBR



Formação teve rodas de conversa e dinâmicas



O curso da formação continuada foi ministrado pela gerente pedagógica da Edições IPDH, Amanda Maia e outras formadoras da equipe que se dividiram em três turmas. A programação contou com rodas de leitura, dinâmicas em grupo, jogos e oficinas, abordando os temas dos livros, como desenvolvimento afetivo, cognitivo e de habilidades socioemocionais. Participaram do curso: gestores, especialistas e professores da educação infantil; professores de sala de recursos e classes especiais.



A formação contou com rodas de conversa sobre diversos assuntos, destacando-se: Organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil; BNCC (Base Nacional Comum Curricular) da Educação Infantil; Protagonismo Infantil; Literatura na Educação Infantil; abordagens da Educação Especial na perspectiva da inclusão; e implementação de material didático para alunos com deficiência.



O material utilizado na educação infantil é a coleção Descobrir e Aprender para Educação Infantil; Diversamente material para a Sala de Recursos. Ambos da Edições IPDH.